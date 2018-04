Blake Lively pede que internautas excluam foto de sua filha

"Essa foto foi tirada sem o meu conhecimento e consentimento por um homem escondido"

Blake Lively não gostou que revistas publicassem uma foto dela com a filha tirada por um paparazzo. Seu descontentamento foi além: ela pediu pessoalmente a contas de fãs no Instagram que removessem a foto.



A atriz estava indo para a festa de Páscoa da empresária e apresentadora de televisão Martha Stewart, quando foi fotografada por um paparazzo. Uma conta de um fã publicou a foto e marcou o perfil oficial dela.



"Obrigada pelo seu carinho mas, por favor, exclua essa foto imediatamente. Ela foi tirada sem o meu conhecimento e consentimento por um homem escondido. Obrigada!", escreveu o perfil de Blake em um comentário da foto. A conta não está mais disponível.



O site Page Six disse que publicações importantes dos Estados Unidos como Vogue, Harper’s Bazaar e Elle removeram a foto ou quaisquer notícias relacionadas a ela, em resposta ao descontentamento de Blake.



Um representante da atriz falou ao site: "Agradecemos a todas as revistas, sites e publicações que se posicionaram a favor da proteção da privacidade de crianças e que, assim, podem acabar com a perseguição a elas".