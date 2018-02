Bloco Muquiranas condena assédios e agressões denunciados por mulheres

Mulheres denunciaram agressões durante a passagem do bloco, no Campo Grande

O bloco Muquiranas resolveu comentar, nesta quinta-feira (15), o caso das denúncias de assédio sexual e agressão física que algumas mulheres relataram ter sofrido durante a passagem da agremiação pelo circuito Campo Grande, no Carnaval. A assessoria informou que as pistolas com água usadas pelos foliões não fazem parte do kit das Muquiranas, e que o bloco orienta os associados à não usarem os brinquedos.

Ainda segundo a assessoria, para sair com o bloco no Carnaval os associados são obrigados a assinar um termo de adesão. O documento estabelece que o folião deve ser responsabilizado individualmente por atos praticados contra terceiros durante o desfile. As Muquiranas afirmou também que não apoia e nunca vai aceitar qualquer tipo de agressão.

Na terça (15), uma fotografa e uma jornalista denunciaram através das redes sociais que foram assediadas por foliões das Muquirana quando o bloco estava desfilando no circuito Osmar. A máquina fotográfica de uma delas quase foi danificada por conta das pistolas com água. As mulheres disseram que quanto mais pediam para eles pararem, mais se intensificava as agressões.

Um vendedor ambulante tentou interceder, mas também foi hostilizado. O caso foi informado para a Polícia Militar no posto montado no circuito, e as vítimas pretendem formalizar a queixa em uma delegacia nos próximos dias.