Blogueira transforma vestido de R$ 13 em peça luxuosa; aprenda

Ela comprou a peça em um brechó e nem precisou usar máquina de costura na transformação

A blogueira estadunidense Amber Scholl está deixando todo mundo de queixo caído com seu mais novo vídeo, em que ensina a transformar um vestido de brechó que custou 4 dólares (cerca de R$ 13) numa peça visualmente luxuosa, que pode perfeitamente ser usada numa festona chique, tipo formatura e casamento. Ela fez pensando na temporada de bailes de formatura dos Estados Unidos.

Sabe o melhor? Ela nem precisou usar um máquina de costura para a customização. Utilizou pedrarias, penas, linha e agulha e deu uma cara completamente nova ao vestido.

Postado esta semana, o vídeo já é um dos mais visualizados do canal de Amber no YouTube, com cerca de 1,8 milhão de visualizações. No post que ela fez no instagram já são quase 100 mil curtidas. No Twitter, o post mostrando o antes e depois do vestido já recebeu 136 mil likes e foi replicado mais de 28 mil vezes.

O vídeo de Faça Você Mesma (ou Do it Yourself em inglês) segue a mesma linha do maior hit do vlog dela: um vídeo intitulado “Como fazer com que roupas baratas pareçam caras”.

Apesar do vídeo estar em inglês, não é difícil de entender como foi o processo de customização. Olha só: