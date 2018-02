Bloquinho Folia em Rede desfila pelo 7º ano seguido no circuito Dodô

A novidade este ano é a banda na concentração

Pelo sétimo ano seguido, o bloquinho Folia em Rede marcou presença no contrafluxo do Circuito Dodô. A agremiação, formada por funcionários da Rede Bahia, amigos e familiares, começou a concentração às 17h30 desta quinta-feira (08) no estacionamento da sede. A novidade este ano foi apresentação da banda “Os primos elétricos”, que tocou antigos e novos sucessos em ritmo de axé music e samba reggae.

Presente todos os anos, Ivonei Tanajura, da OPEC do Jornal CORREIO, trouxe 14 pessoas com ele. “Todo ano trago uma turma comigo. É divertido, um momento de encontrar os amigos num momento de descontração, de conhecer meus colegas”, contou. Outro que também veio “de galera” foi Emanuel Lima, que trabalha no comercial da TV Bahia, acompanhado de mais 18 amigos e parentes. “É um clima gostoso, bom de reunir amigos e colegas de trabalho. É farra do começo ao fim”, contou.

E para a galera aguentar a descida de São Lázaro até Ondina ao som de fanfarra, não falta comida e bebida gelada. Além da cerveja, que é de lei tinha churrasquinho, acarajé, abará e pasteis de vários sabores. “Já desço abastecido”, brincou Emanuel. A farra só acaba no Morro do Gavazza, onde as fanfarras param e o pessoal fica olhando os trios passarem.

Foliões fiéis

Tem gente que já virou fã do bloquinho, que veio a convite de um parente e não parou mais. O sobrinho de Pedro Correia, operador de áudio da TV Bahia, conta que o único dia que curte o Carnaval é na quinta-feira, ao lado dos colegas do tio. “É gostoso demais, não tem briga, é aquele calor humano, aquela fanfarra boa”, conta Antonio Martinez.

Outra pessoa que bate ponto entre os 500 foliões é a socióloga Araci Oliveira, que fez sua estreia no Bloquinho em Rede há seis anos e nunca mais deixou de ir. “É bom demais, tranquilo, seguro. A música é boa e a galera é excelente. Toda vez que eu chamo alguém para vir, ela quer voltar sempre”, contou a irmã de Edmundo Oliveira, do Financeiro. Este ano ela estava acompanhada da psicopedagoga Dubsen Milke, que pelo segundo ano seguido a acompanha na folia de Carnaval.