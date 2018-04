Bolsas europeias caem com anúncio dos EUA de US$ 100 bi em tarifas à China

O índice pan-europeu Stoxx 600 registrou queda de 0,35%, aos 374,82 pontos

As bolsas europeias fecharam em baixa nesta sessão, à medida que investidores do continente digeriram o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que está considerando uma tarifação adicional de US$ 100 bilhões contra produtos da China. Apesar do movimento de queda generalizado no continente, os ganhos de ontem, quando os principais mercados da Europa subiram mais de 2%, não foram totalmente apagados.

Os preços de ativos também sofreram alguma pressão nesta sexta-feira dos resultados do payroll americano e da produção industrial na Alemanha, ambos abaixo das expectativas.

O índice pan-europeu Stoxx 600 registrou queda de 0,35%, aos 374,82 pontos. Mas, no acumulado da semana, o composto avançou 1,07%.

Na agenda de indicadores, o Departamento de Trabalho dos EUA apontou hoje que houve criação de 103 mil empregos em solo americano em março, abaixo das 178 mil vagas esperadas por analistas consultados pelo Wall Street Journal (WSJ). Já o Ministério de Economia da Alemanha informou uma queda de 1,6% na produção industrial do país em fevereiro, enquanto economistas projetavam avanço de 0,3%.

Em Frankfurt, o DAX 30 perdeu 0,52%, aos 12.241,27 pontos, mas subiu 1,19% na semana. Na direção contrária à do índice, as ações da Lufthansa avançaram hoje 2,01%, amparadas pela decisão do banco suíço UBS de elevar a recomendação para o papel da aérea de "neutro" para "compra". As do Deutsche Bank, por outro lado, despencaram 2,64%.

Na Bolsa de Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,22%, aos 7 183,64 pontos. Na semana, acumulou alta de 1,80%. O destaque negativo fica com ações de mineradoras, a exemplo de Rio Tinto (-2,35%), Glencore (-2,12%) e Antofagasta (-1,63%).

O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, cedeu 0,35%, para os 5 258,24 pontos. Na semana, teve alta de 1,76%. Por lá, os papéis do banco Crédit Agricole perderam 1,27% e os da siderúrgica Vallourec recuaram 1,68%.

Na Bolsa de Madri, o Ibex 35 fechou em baixa de 0,60%, aos 9 682,80 pontos, mas ganhou 0,86% na semana. As ações do Banco Santander perderam 1,11% e as do Bankia caíram 1,25%.

Em Milão, o FTSE MIB registrou queda de 0,17%, para os 22.929,87 pontos, com avanço de 2,31% na semana. Os papéis da Fiat Chrysler cederam 0,92%.

Já o PSI 20, da Bolsa de Lisboa, teve baixa de 1,25%, para os 5 417,06 pontos. Na semana, acumulou ganho de 0,21%.

Com informações da Dow Jones Newswires*