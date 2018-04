Bombinhas (SC) recebe 1ª etapa do Circuito Mormaii

Torneio de tênis terá mais de 400 atletas de vários estados

Atletas de todas as partes do país estarão até o domingo (8) participando da etapa inaugural do terceiro ano do Circuito Mormaii de Beach Tennis. As partidas vão acontecer nas praias do Canto Grande e Mariscal, com entrada gratuita ao público. A premiação total para o profissional é de R$ 5 mil.

Entre os destaques brasileiros do evento, estão a catarinense Raffaela Miiller, primeira do Brasil, número 5 do mundo e campeã Mundial em 2016 em Cervia, na Itália, e Ralff Abreu, de Niterói (RJ), 12º do mundo e segundo do país.

A edição 2018 marca o terceiro ano do Circuito Mormaii, que teve em 2017 sete etapas espalhadas por Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

Turismo

Localizada há 70 km de Florianópolis, capital de Santa Catarina, Bombinhas é uma cidade à beira-mar com nada menos que 39 praias, de baías com águas calmas a orlas com mar agitado, além de outras desertas, com acesso apenas por trilhas. A localidade é considerada a capital do mergulho ecológico, e possui uma extensa e diversificada oferta hoteleira, inclusive de pousadas.

O Verão é um dos períodos de maior movimento nos hotéis em Bombinhas, quando a cidade recebe visitantes de todos os Estados, principalmente do Sul país, em busca de descanso e boas praias, mas o clima de veraneio pode ser aproveitado o ano todo.

Bombinhas é uma cidade à beira-mar com nada menos que 39 praias (Foto: Shutterstock)