Bon Jovi e Dire Straits são novos membros do Hall da Fama do Rock

Moody Blues, The Cars, Nina Simone e Sister Rosetta Tharpe também foram aceitos na instituição que reúne os nomes mais importantes da indústria da música

Bon Jovi, Moody Blues, Dire Straits, The Cars, Nina Simone e Sister Rosetta Tharpe são os novos membros do Hall da Fama do Rock and Roll, insituição americana criada em 1983 que reúne as personalidades mais importantes ligadas ao rock and roll. A cerimônia que reconheceu os novos eleitos aconteceu no sábado, em Cleveland, nos EUA.

Richie Sambora, guitarrista original do Bon Jovi, se reencontrou com a banda para apresentar sucessos como You Give Love a Bad Name e It's My Life.

Nina Simone foi aceita postumamente

A banda Moody Blues, com influências do R&B, também subiu ao palco para interpretar Your Wildest Dreams.

A lenda do soul Nina Simone (1933-2003) e Sister Rosetta Tharpe (1915-1973), a inspiração gospel dos primeiros roqueiros, foram aceitas de maneira póstuma. A banda Dire Straits completou o grupo de 2018 do Hall da Fama.

The Cars, liderados por Ric Ocasek, teu sucessos como You Might Think, Shake It Up e Drive.

O santuário da cultura do rock consulta cerca de mil historiadores e participantes da indústria musical para selecionar os aceitos.

Bon Jovi, os roqueiros de Nova Jersey liderados por Jon Bon Jovi, ficaram em primeiro lugar na pesquisa que também levou em conta as preferências de 6,8 milhões de fãs.