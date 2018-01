Bonfim: homem acusa vizinha de roubo e é atacado por ela com ácido 

A vítima foi socorrida e encaminhada para a unidade de saúde onde pertence internada

Um homem foi queimado com ácido depois de ter sua casa furtada na noite desta quarta-feira (17). O crime aconteceu por volta das 19h, na Rua Visconde de Cabo Frio, no bairro do Bonfim. De acordo com informações do boletim de ocorrência do posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE), Paulo Xisto Orácio, 54 anos, sofreu queimaduras no rosto e axilas.

A autora do crime, ainda de acordo com o boletim, é uma mulher conhecida como Helenice, que é vizinha de Paulo. A acusada teria entrado na casa da vítima e furtado vários pertences. Ao ser questionada pelo furto, Helenice jogou a substância na vítima. "Uma vizinha informou à polícia que o suspeito entrou na casa de Paulo para furtar vários pertences.

Policiais militares da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para averiguar a tentativa de homicídio. "O homem contou que acusou a vizinha de ter roubado objetos da casa dele e, em seguida, ela jogou um produto que causou ferimentos no rosto dele. A guarnição socorreu o homem para o Hospital Geral do Estado (HGE)", disse a PM em nota.

