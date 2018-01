Botafogo tenta negociação por Kieza; jogador já busca casa no Rio

Hoje, entrave para atleta fechar com o alvinegro é o alto salário

O atacante Kieza ainda pode trocar as cores vermelha e preta do uniforme do Vitória pela camisa alvinegra do Botafogo. Em negociação com o clube carioca, o atacante aguarda um desfecho nos próximos dias.

O que atrapalha o fim da negociação é o alto salário de Kieza, que no ano passado tinha a terceira maior remuneraçãoção do elenco, atrás apenas de Cleiton Xavier e Neilton.

Vice-artilheiro do time na temporada, com 12 gols marcados em 31 partidas, Kieza recebia, em 2017, um salário de R$ 100 mil no Vitória, além de R$ 90 mil referentes aos direitos de imagem.

Quando o atacante foi contratado pelo Vitória, o diretor de futebol do rubro-negro era Anderson Barros, que hoje comanda a diretoria de futebol do Botafogo.

Kieza chegou ao Vitória em uma contratação intitulada de “Operação K9”, em março de 2016. Cobiçado pelo Leão após ser artilheiro da Série B de 2015, pelo rival Bahia, o jogador teve seus direitos adquiridos pelo São Paulo por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4 milhões). Para ter o atacante por três anos, o Vitória desembolsou US$ 1 milhão (R$ 3,6 milhões na época), além de ceder os jovens Geovane e Ruan Café, joias das divisões de base.

No Vitória, Kieza não repetiu o desempenho que teve no rival. Em 2016, atuou em 35 das 38 rodadas do Brasileirão e fez nove gols. No ano passado, os números caíram e o atleta fez apenas 13 jogos pelo Brasileirão, com três gols.

Apartamento no Rio

Kieza, que não tem atuado como titular nos jogos do técnico Vagner Mancini, parece estar confiante em um desfecho positivo. O jogador, inclusive, já entrou em contato com uma corretora de imóveis na capital fluminense e começou a procurar apartamento na Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio de Janeiro.