BR-Trans, com Silvero Pereira, está na Caixa Cultural

Peça, que discute questões do universo LGBT, é criação do ator que interpretou Nonato em A Força do Querer

Em 2012, Silvero Pereira saiu de Fortaleza para Porto Alegre, onde passou cerca de seis meses ouvindo histórias de travestis e transformistas na capital gaúcha. Daquela pesquisa, surgiu BR-Trans, peça que será apresentada de quinta a domingo, na Caixa Cultural (Rua Carlos Gomes).

Leia também:

Silvero Pereira fala sobre mudanças na carreira após A Força do Querer

"Como sou de Fortaleza, queria ir a um polo diferente, para saber como se discutiam aquelas questões do outro lado do país”, revela o ator, que diz ter ouvido das pessoas com quem conversou histórias sobre as mais diversas cidades do país. O texto, feito pelo próprio Silvero, tem um tom documental. A direção é de Jezebel de Carli, professora e diretora gaúcha.

O espetáculo que reúne apenas Silvero e um músico no palco apresenta diversos tipos de linguagem, segundo o próprio artista: “É muito eclético. Tem música, poesia, dança, coreografia, performance, humor...”. Silvero também é responsável por cenário, figurino, maquiagem e adereços, além de trilha sonora.

Entre as canções apresentadas - algumas dubladas, outras intepretadas por Silvero -, estão Três Travestis (Caetano Veloso), Masculino e Feminino (Pepeu Gomes) e Geni e o Zepelim (Chico Buarque).

O monólogo, segundo Silvero, é um jogo de dramaturgia: “São várias histórias que têm, em comum, a minha relação com aquelas história que ouvi das pessoas que entrevistei. Não são esquetes. Há uma história contínua, porém formada por histórias diferentes. Mas às vezes o público não consegue diferir uma história da outra”.

Em 2002, Silvero encenou outra peça sobre o universo LGBT, Uma Flor de Dama. “Eu via como os homens se deitavam com as travestis à noite, mas demonstravam preconceito durante o dia”, diz Silvero sobre o que o motivou a montar a peça.