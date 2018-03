Braço direito de líder de quadrilha é capturado em Ribeira do Pombal

Pistoleiro José Ires Silva Santos tinha mandado de prisão em aberto por homicídios e foi localizado pela polícia

Pistoleiro com diversos homicídios em pelo menos quatro cidades baianas, José Ires Silva Santos foi preso em flagrante na cidade de Ribeira do Pombal (a 310 km de Salvador) na noite dessa sexta-feira (16). Ele é responsável também por ataques a bancos e braço direito do líder de quadrilhas João Cleison Carvalho, o Didi, ex-Valete de Paus do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP), preso este ano, em Maceió.

Com mandado de prisão em aberto por homicidios nas cidades de Olindina, Cícero Dantas, Heliópolis e Ribeira do Pombal, todos a mando de Didi, o fugitivo estava em um estabelecimento que comercializa bebidas alcoólicas quando foi surpeendido.

Guarnições da 21 Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e da Delegacia Territorial, ambas unidades de Ribeira do Pombal, após receberem denúncia anônima, cercaram a Rua Aracaju e não permitiram a fuga. José tem participação também em roubos a banco, nas cidades de Paripiranga e Cícero Dantas, ambos em 2017.

"Vamos desmoronar toda a quadrilha. Buscamos Didi em Maceió, com um excelente trabalho de inteligência, e agora, retiramos das ruas o homem que executava rivais, além de inocentes, a mando do seu chefe", explicou o diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin) da Polícia Civil, delegado Flávio Góis.