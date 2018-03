Brasil desencanta no segundo tempo e vence a Rússia em Moscou

Miranda, Coutinho e Paulinho garantiram o triunfo brasileiro no estádio Luzhniki, palco da final da Copa

O primeiro da série de dois amistosos do Brasil na preparação para a Copa do Mundo terminaram como o técnico Tite e a torcida brasileira queriam. Na tarde desta sexta-feira (23), a Seleção Brasileira venceu a Rússia por 3x0, no estádio Luzhniki, em Moscou. Os gols foram marcados por Miranda, Coutinho e Paulinho. O próximo desafio do time brasileiro será contra a Alemanha, na terça-feira (27), às 16h, em Berlim.

Estreando a nova camisa azul, o que se viu em campo foi um time diferente do habitual. Sem Neymar, lesionado, Douglas Costa ganhou vaga no time titular, formando o trio de ataque com Willian e Gabriel Jesus. Homem de confiança de Tite, Renato Augusto foi para o banco e viu Philippe Coutinho jogar mais recuado. Na defesa, Thiago Silva foi escalado ao lado de Miranda.

Do outro lado, a Rússia era exatamente o que Tite queria. Jogando com uma linha de cinco defensores, o time russo dificultava a infiltração do ataque brasileiro, que quase marcou aos quatro minutos. No lançamento de Daniel Alves, Gabriel Jesus dominou na grande área e chutou forte. Akinfeev fez a defesa com os pés.



Coutinho apareceu bem no segundo tempo da vitória sobre a Rússia (Foto: Alexander Nemenov/AFP)

O lance do camisa 9 foi o mais claro do Brasil no primeiro tempo. Apesar de ter mais posse de bola, a seleção não conseguiu criar grandes jogadas e, aos poucos, a Rússia foi se lançando ao ataque. Aos 28 minutos Golovin arriscou chute de fora da área e Alisson fez a defesa. Três minutos depois foi a vez de Smolov obrigar o goleiro brasileiro a fazer grande defesa. Antes do fim do primeiro tempo Miranchuk ainda perdeu outra chance de abrir o placar para os russos.

Porteira aberta

No segundo tempo os times voltaram sem alterações, mas as tentativas do Brasil em passar pelo ferrolho russo enfim deram certo. Com apenas dois minutos Douglas Costa fez a jogada e passou para Willian. O atacante ajeitou para Paulinho que chutou fraco para a defesa de Akinfeev. No rebote, Coutinho mandou por cima. Quatro minutos depois foi a vez de Willian arriscar chute forte e acertar a cabeça do goleiro russo.

De tanto insistir o Brasil chegou ao gol. Na cobrança de escanteio, Thiago Silva mandou de cabeça para o gol, Akinfeev fez a defesa, mas no rebote Miranda completou para as redes. O tento animou os brasileiros, que não demoraram para marcar o segundo. Aos 16 minutos Coutinho fez boa jogada e passou para Paulinho, que foi puxado pelo zagueiro russo na hora da finalização. Pênalti que Coutinho bateu e ampliou o placar.

O terceiro gol brasileiro saiu logo na sequência. A jogada de Willian pelo lado direito encontrou Paulinho na área. O volante subiu mais que a defesa adversária e deixou a sua marca. Com larga vantagem, Tite aproveitou para fazer mudanças e testar algumas peças. Deixaram o campo Paulinho, Coutinho e Willian para as entradas de Renato Augusto, Fred e Taison, respectivamente.

O que se viu a partir dai foi uma partida mais tranquila e sem grandes emoções. A Rússia quase chegou ao gol aos 31 minutos quando Miranchuk encobriu o goleiro Alisson, mas Thiago Silva conseguiu salvar. No rebote, Zabolotnyi teve a chance de mandar para as redes, mas a defesa brasileiro afastou o perigo outra vez.

Em situação confortável na partida, restou ao Brasil apenas aguardar o apito final e comemorar o triunfo na cidade que vai receber o Mundial 2018.