Brasil é campeão do mundo em busca por ovos de Páscoa no Google

A páscoa é neste domingo (1º), e o Google mapeou que o Brasil é o país campeão no mundo em buscar ovos de páscoa no Google, de acordo com as buscas da última semana. Além de mapear essa busca, o site de buscas registrou também que a receita mais buscada é por ovo de páscoa de colher, sendo o recheio maispoipular chocolate.

Confira o ranking feito pelo BAZAR com os melhores ovos de chocolate de 2018

A bacalhoada lidera as pesquisas por receitas de pratos, tendência provocada pela tradição de não comer carne vermelha dutante os festejos. O balanço do Google também mostrou quais as questões mais buscadas sobre a data.

Veja ranking abaixo:

Receitas de ovos mais buscados no Brasil (últimos 14 dias)

1. Ovo de colher

2. Ovo trufado

3. Ovo vegano

4. Ovo sem lactose

5. Ovo ao leite





Receitas de recheio mais buscadas (últimos 14 dias)

1. Chocolate

2. Brigadeiro gourmet

3. Brigadeiro branco

4. Morango

5. Maracujá





Receitas mais buscadas (últimos sete dias)

Bacalhoada

Camarão na moranga

Bobó de camarão

Lasanha de queijo

Moqueca de peixe





Busca sobre Páscoa nos últimos sete dias

1. Feliz páscoa 2018 (+700%)

2. como fazer ovo de páscoa de colher trufado (+550%)

3. mensagem feliz páscoa (+500%)

4. feliz páscoa mensagem (+500%)

5. mensagem de páscoa 2018 (+450%)





Principais questões de "como..." sobre a Páscoa (últimos 14 dias)

1. Como fazer ovo de Páscoa?

2. Como fazer desta de Páscoa?

3. Como desenhar um coelho?

4. Como fazer caça ao ovo de Páscoa?

5. Como pintar ovo de galinha para a Páscoa?





Principais questões sobre Sexta-feira Santa (últimos 14 dias)

1. O que significa Sexta-Feira Santa?

2. O que comer na Sexta-Feira Santa?

3. O que aconteceu Sexta-Feira Santa?

4. O que não pode fazer na Sexta-Feira Santa?