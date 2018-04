Brasil enfrenta a Argentina e tenta encaminhar a classificação

Jogo é válido pela segunda rodada do quadrangular final da Copa América feminina

Hoje é dia de clássico no futebol feminino. Pela segunda rodada do quadrangular final da Copa América, o Brasil pega a Argentina, às 16h45, em La Serena, no Chile, onde está sendo realizado o torneio.

A equipe do técnico Vadão vem de vitória de 3x1 sobre o Chile, na primeira rodada da segunda fase. As hermanas, por sua vez, ganharam da Colômbia também por 3x1.

O primeiro colocado garante vaga direta na Olimpíada de Tóquio, em 2020, e na Copa do Mundo de 2019, que acontecerá na França. O segundo colocado, por sua vez, vai aos Jogos Olímpicos, porém jogará uma repescagem contra uma seleção da África para se classificar pra Copa. Já o terceiro disputará a repescagem contra um representante da Concacaf em busca da outra vaga no Mundial.



Na estreia da Copa América, a equipe brasileira venceu a Argentina por 3x1. Agora, em clima de decisão, o jogo promete ser mais equilibrado, como acredita a zagueira Mônica. “Temos que encarar cada jogo com uma final agora. Acho que a Argentina está engasgada com a gente por outras partidas, então temos que estar ainda mais preparadas”, afirmou ela. Também nesta quinta-feira (19), a Colômbia encara o Chile, às 19h.