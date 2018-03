Brasil faz 1º treino em Berlim para amistoso contra a Alemanha

Seleção chegou à cidade nesta manhã

Horas depois de desembarcar em Berlim, a seleção brasileira realizou neste sábado seu primeiro treinamento visando o amistoso diante da Alemanha. Foi uma atividade mais leve, sem contar com o grupo completo, a três dias do amistoso que será realizado no Estádio Olímpico.



A seleção chegou a Berlim nas primeiras horas deste sábado. Na véspera, enfrentou a Rússia em Moscou e venceu por 3 a 0, com gols de Miranda, Philippe Coutinho e Paulinho, todos no segundo tempo.



Nesta primeira atividade em Berlim, 14 jogadores entraram em campo, enquanto diversos titulares contra a Rússia permaneceram realizando trabalhos físicos nas instalações do estádio An der Alten Forsterei.



A partida contra a Alemanha na terça-feira tem, para muitos na comissão técnica da seleção, um duplo significado: definir as últimas vagas antes da convocação final para a Copa e montar um time competitivo mesmo sem a presença de Neymar.



Can fora

Se a tendência é o técnico Tite contar com todos os jogadores convocados, na Alemanha a situação é bem diferente. Depois de liberar Özil e Thomas Müller, por acordos com seus clubes, a federação de futebol do país anunciou também o desfalque do meio-campista Emre Can, do Liverpool.



Can foi cortado por problemas físicos, não especificados pela entidade. O técnico Joachim Löw, porém, ainda pode ter outros problemas. Isso porque o volante Sami Khedira acusou dores nas costas e provavelmente deixará a equipe, para a entrada de Gündogan.