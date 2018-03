Brasil protesta na OMC contra barreiras americanas

"No centro da ameaça está o protecionismo", diz anúncio

O governo brasileiro protestou nesta segunda-feira, 5, na Organização Mundial do Comércio contra os planos do governo de Donald Trump de impor novas tarifas contra a importação do aço. Brasília pediu que a Casa Branca repense sua decisão.



Na semana passada, Trump indicou que iria elevar a tarifa de importação de aço e alumínio em 10% e 25%. O anúncio levou vários governos a alertar sobre uma eventual retaliação.



Falando durante uma das principais reuniões da OMC, representantes do Itamaraty insistiram que o sistema "não vive tempos normais" e que a entidade "enfrenta sérios desafios, mesmo existenciais".



Sem citar nominalmente os EUA, o governo brasileiro deixou claro sua frustração. "No centro da ameaça está o protecionismo", disse. "O recente anúncio unilateral, por um importante membro, leva essa ameaça a um novo patamar", disse.



"Temos profundas preocupações sobre as implicações sistêmicas, o que poderia levar a sérias consequências que não seriam de interesse de ninguém", afirmou um representante do Brasil, numa alusão a uma guerra comercial. "Pedimos a esse membro que reconsidere sua decisão", disse.



Durante o encontro da OMC, Europa, Japão e outras delegações também criticaram as medidas americanas.