Brasil vence o Chile na fase final da Copa América feminina

Seleção fez 3x1 nas donas da casa

O Brasil teve talvez o seu desafio mais difícil na Copa América feminina, mas manteve os 100% de aproveitamento na competição. Com ótimo público no Estádio La Portada, em La Serena, a seleção encarou as chilenas, donas da casa, e venceu por 3x1 na abertura do quadrangular final do torneio, na noite de segunda-feira (16).



Depois de liderar sem dificuldades o Grupo B na primeira fase, a seleção largou na frente no quadrangular final. A equipe soma os mesmos três pontos da Argentina, que surpreendeu a Colômbia também por 3x1. Quinta-feira (19), o duelo será justamente diante das argentinas. Na rodada final, domingo (22), confronto com as colombianas.



A seleção brasileira começou em cima e quase marcou aos 19 minutos, quando Rafaelle arriscou de fora da área e acertou o travessão. Dois minutos depois, após cobrança de falta na área e desvio de Mônica na marca no pênalti, novamente a trave impediu o gol. Só que no rebote, a própria Mônica finalizou para a rede.



O ataque brasileiro se beneficiava da ampla vantagem na estatura e seguia levando perigo pelo alto. Aos 25, Marta cobrou falta para a área, Thaisinha ficou com a sobra e cruzou para Bia Zaneratto, que marcou de cabeça. Nove minutos mais tarde, Marta fez grande jogada e encontrou Thaisinha para fazer o terceiro.



O Chile pouco assustava e só levava perigo em chutes de longe. Aos 43, Lara tentou e obrigou Bárbara a fazer uma grande defesa. No segundo tempo, aos 17 minutos, a goleira não alcançou a finalização perfeita de fora da área de López, que diminuiu. Mas ficou nisso.



O campeão e o vice do torneio sul-americano garantirão lugar direto no Mundial de 2019, na França, enquanto o terceiro disputará repescagem contra um representante da Concacaf em busca de outra vaga. A seleção vencedora da Copa América também vai assegurar um posto na Olimpíada de Tóquio, em 2020, e a vice-campeã jogará repescagem contra uma nação da África por uma segunda vaga.



O Brasil faturou o título sul-americano em 1991, 1995, 1998, 2003, 2010 e 2014 e só não ficou com a taça de campeão em 2006, quando foi surpreendido pela Argentina na decisão realizada na casa da adversária. Com a ida à fase final, a seleção já garantiu vaga nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.