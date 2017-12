Brasileira morre durante voo entre Recife e Paris

A família da vítima ainda não foi encontrada e o corpo continua retido na França

Uma brasileira morreu em um voo da Air France que saiu de Recife em direção à Paris, capital da França. Flávia Luiza da Silva, de 38 anos, era paraibana e seu destino final era a Itália. A morte, segundo a polícia do aeroporto francês Charles de Gaulle, foi por causas naturais.



De acordo com o Ministério das Relações exteriores, o Itamaraty, apesar do óbito ter sido divulgado nesta terça-feira (26), o consulado brasileiro na França entrou em contato no dia 8 de dezembro para informar a morte. O órgão ainda disse que, como nenhum familiar dela foi encontrado, o corpo continua retido na França.

“Como procedimento padrão, nós informamos à Polícia Federal na Paraíba para encontrar algum familiar dela, mas até hoje (26 de dezembro) não fomos informados se a polícia encontrou ou não”, informou o Itamaraty.

A orientação do Itamaraty é que algum familiar de Flávia entre em contato com a Polícia Federal. Segundo o site G1, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) disse que mais detalhes sobre o caso e o voo seriam encontrados com a própria companhia aérea.