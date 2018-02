Brasileira se machuca em treino e está fora dos Jogos de Inverno

Isabel Clark foi derrubada por um forte vento e perdeu equilíbrio na aterrissagem do snowboard cross

Isabel Clark está fora da Olimpíada de Inverno de PyeongChang, na Coréia do Sul. A brasileira, de 41 anos, disputaria as eliminatórias de snowboard cross na noite desta quinta-feira (15), mas foi vetada pelos médicos do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) após sofrer uma queda durante um treino. Ela se queixou de dor e inchaço no calcanhar e no joelho direito.

"Melhorei um pouco de ontem para hoje, mas o calcanhar ainda dói bastante. Infelizmente não vou ter tempo para me recuperar. Estou triste porque lutei muito para disputar esses Jogos durante os dois últimos meses. Mas tenho que preservar a minha integridade física e buscar me recuperar completamente", contou Clark.

A brasileira treinava na mesma pista onde disputaria as eliminatórias, quando foi derrubada por um forte vento. Com dor, ela fez exames de imagem e foram diagnosticadas algumas lesões. "Eu já tive essa lesão no meu calcanhar algumas outras vezes. Não estou conseguindo apoiar meu peso no calcanhar e meu joelho está bem esquisito, com dor, inchado, com dificuldade de mobilidade. (...) O Dr. Roberto (Nahon, do COB)mandou os exames para o meu médico do Brasil, que comparou com as lesões antigas e realmente viu que tem alguma lesão nova no meu joelho", explicou a atleta.

Essa seria a quarta Olimpíada da carioca, que esteve em Turim 2006, Vancouver 2010 e Sochi 2014. Isabel Clark é a brasileira mais bem classificava na história das Olimpíadas de Inverno, com um 9º lugar, conquistado em 2006.