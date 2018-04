Brasileiro feminino começa dia 25; São Francisco representa Bahia

Time baiano estreia contra o Corinthians

A CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, que terá início no dia 25 de abril, com 16 clubes. O São Francisco é o único representante baiano.

As equipes estão divididas em dois grupos. No Grupo 1 estão: São Francisco-BA, São José-SP, Ferroviária-SP, Iranduba-AM, Kindermann-SC, Pinheirense-PA, Corinthians-SP e Sport-PE. O Grupo 2 tem Vitória-PE, Foz Cataratas-PR, Rio Preto-SP, Flamengo-RJ, Santos-SP, Portuguesa-SP, Audax-SP e Ponte Preta-SP.

Os times se enfrentam em turno e returno na primeira fase, sendo que os quatro primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final, quando começa o mata-mata, em ida e volta, até a definição do campeão, no dia 24 de outubro. O Santos é o atual vencedor do torneio.

O São Francisco estreia contra o Corinthians no dia 25, fora de casa. O primeiro jogo em São Francisco do Conde será no dia 2 de maio, contra o Pinheirense. Para ver a tabela completa, clique aqui.