Brasileiro Sérgio Buniac é o novo presidente global da Motorola

Executivo ocupava o posto de presidente da Motorola para a América Latina

A Motorola anunciou que a partir desta segunda-feira, 26, o brasileiro Sérgio Buniac passa a ocupar o posto de presidente mundial da empresa.



O anúncio foi feito pela companhia após confirmar que o então líder da companhia Aymar de Lencquesaing decidiu deixar o cargo para se dedicar à vida pessoal e familiar.



Em nota enviada pela empresa à imprensa, a Motorola diz que a escolha por Buniac se deu pelo seu trabalho realizado há mais de 20 anos na empresa e pelo forte crescimento dos mercados da América Latina, onde a empresa ocupa a segunda posição na região, atrás somente da sul-coreana Samsung. "Sergio é muito respeitado no setor e estamos certos que ele é a opção correta para levar a empresa adiante, como presidente mundial da Motorola", diz o comunicado.



Até então o executivo ocupava o posto de presidente da Motorola para a América Latina, cargo conquistado após anos de estratégias e gerenciamento de produtos para o reposicionamento da marca na região. Após passar uma fase de vacas magras no início da década, a Motorola se reergueu a partir de 2013, com o lançamento de produtos como o Moto G, o Moto E e o Moto Z.