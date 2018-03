O produto é certificado mundialmente e produzido a partir de cana-de-açúcar

A Braskem passará a fornecer para o Grupo LEGO o Plástico Verde I’m green™, certificado mundialmente e produzido a partir de cana-de-açúcar. Ainda esse ano, o Plástico Verde passará a integrar os elementos ‘botânicos’ como árvores, arbustos e folhas das linhas da empresa dinamarquesa, conhecida por seus blocos de montar.

“Essa parceria reforça a estratégia da Braskem de apostar em produtos sustentáveis e inovadores”, afirma Gustavo Sergi, diretor de Químicos Renováveis da Braskem. “O Plástico Verde integra o portfólio de produtos renováveis da Braskem, que tem uma estratégia robusta de crescimento e desenvolvimento para os próximos anos”, completa.

Atualmente o Plástico Verde está presente em mais de 150 marcas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África e na América do Sul. A resina possui alta versatilidade, sendo utilizada para fabricar embalagens de alimentos a produtos de higiene pessoal, passando por bens mais duráveis como cadeiras e vasos.

O Plástico Verde, além de ser 100% reciclável, contribui para redução dos gases causadores do efeito estufa. O seu processo de produção começa com a desidratação do etanol, obtido da cana-de-açúcar, para transformá-lo em eteno verde, que segue para as unidades de polimerização, onde é transformado no polietileno. O plástico de cana-de-açúcar é levado, então, para empresas de terceira geração, os chamados transformadores ou convertedores, que irão transformá-lo em produtos.

Primeiro polietileno de origem renovável a ser produzido em escala industrial no mundo, o Plástico Verde I’m green™ da Braskem é produzido desde 2010 no Polo Petroquímico de Triunfo, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil (RS) – a maior unidade industrial de eteno derivado de etanol do planeta, que produz 200 mil toneladas dessa resina por ano.