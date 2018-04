Breno é eliminado com 88,34% no BBB 18

Breno e Kaysar se enfrentaram no 13º paredão do BBB18

Breno foi eliminado nesta segunda-feira (16), no Paredão do BBB 18. Ele foi eliminado com 88,34% dos votos.

Breno e Kaysar se enfrentaram no 13º paredão do BBB18. Em uma nova prova do líder realizada no domingo (15), Paula foi a campeã e colocou o sírio na berlinda. Depois, o emparedado escolheu ir com Breno ao paredão.

A eliminação aconteceu no início do programa desta segunda (16), para, em seguida, ser realizada mais uma prova do líder. A eliminação acontece nesta terça-feira (17), último dia do BBB 18.