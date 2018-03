BRF diz que está se inteirando de detalhes da operação da Polícia Federal

O grupo foi o principal alvo da 3ª fase da Operação Carne Fraca, deflagrada hoje pela PF

A BRF divulgou, nesta tarde de segunda-feira, 5, comunicado sobre a Operação Trapaça, deflagrada nesta segunda pela Polícia Federal, como desdobramento da Carne Fraca. A empresa diz que está "se inteirando dos detalhes" e colaborando com investigações para esclarecer os fatos. "A companhia segue as normas e regulamentos brasileiros e internacionais referentes à produção e comercialização de seus produtos", disse. Por fim, a BRF afirmou que permanece "inteiramente à disposição das autoridades, mantendo total transparência na interlocução com seus clientes, consumidores, acionistas e o mercado em geral".



A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira, 5, uma nova fase da Operação Carne Fraca que tem como alvo um esquema de fraudes descoberto na empresa BRF, gigante do setor de carnes e processados. Desde as 6h são cumpridos 91 mandados decretados pela Justiça Federal, do Paraná. Batizada de Operação Trapaça, 11 pessoas estão com ordem de prisão temporária e 27 de condução coercitiva. Os policiais cumprem ainda 53 mandados de busca e apreensão em unidades da BRF - dona da Sadia e Perdigão. O ex-presidente global da empresa, Pedro Faria, que ficou à frente do conglomerado de 2015 a dezembro do ano passado, foi preso nesta manhã.