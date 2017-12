Broche racista causa polêmica em almoço real na Inglaterra; princesa pede desculpas

Prima da Rainha Elisabeth II pediu desculpas e disse que vai abandonar a peça

Uma integrante pouco conhecida da família real britânica conseguiu roubar os holofotes de forma negativa neste fim de ano. Casada com o príncipe Michael of Kent, um primo da rainha Elizabeth II, a princesa Michael of Kent foi criticada por usar um broche com conotação racista para almoçar com Meghan Markle, noiva do príncipe Harry, que é negra.

O broche em questão faz parte de um gênero das artes decorativas que é conhecido como "blackamoor" na língua inglesa. Comum na Idade Moderna, broches e outros objetos desse gênero normalmente representam um homem negro caracterizado de forma "exótica" e em posição de subserviência. Atualmente, peças do tipo caíram em desgraça por sua associação com a escravidão.

Em declaração ao "TMZ", um porta-voz da princesa Michael of Kent afirmou que ela sente muito pelo ocorrido e garantiu que ela vai aposentar o broche em questão de vez.