Brotas: homem é preso com 500 porções de drogas, rádio transmissor e balança

Militares efeturam a prisão depois de denúncia anônima através do telefone 190

Rafael da Silva Rocha dos Santos foi preso na tarde de segunda-feira (15) na localidade conhecida como Buraco da Gia, em Brotas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) Rafael integrava um grupo de traficantes que estava no local fazendo o comércio de intorpecentes. Com ele, segundo a polícia, foram encontradas 379 trouxas de maconha, 20 pedras de crack, 41 pinos de cocaína, um rádio transmissor, balança, celulares, entre outros materiais.

Rafael integrava grupo de traficantes, diz polícia

Foto: Divulgação/SSP

Os militares da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Brotas) efeturam a prisão depois de denúncia anônima através do telefone 190. Após perceberem a chegada da polícia os criminosos correram, mas Rafael da Silva Rocha dos Santos terminou alcançado. "Mais um traficante para a nossa estatística de produtividade. Não falta empenho das tropas", declarou o comandante do Policiamento na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Atlântico, coronel Francisco Kerjean.

O caso foi registrado na 6ª Delegacia Territorial (Brotas) que não informou se o preso já tinha outras passagens pela polícia.