Brown estreia na folia de 2018 neste que pode ser seu último Carnaval

Cantor anunciou recentemente que não pretende puxar trio em 2019

O cantor e compositor Carlinhos Brown começou nesta sexta, dia 09, sua maratona musical em Salvador, no que pode ser o seu último Carnaval puxando um trio elétrico independente, segundo declarações anteriores em que afirmou que não vai mais participar da festa a partir de 2019.

Sem falar em despedida, o cantor iniciou seu desfile pouco depois das 20h, saudando o cenário da festa, ao som de Farol da Barra, dos Novos Baianos.

“Peço reverência a esse patrimônio que nos ilumina, que é o Farol da Barra”. O público atendeu levantando os braços e cantando com ele, acenando para o Farol.

Em seguida, Brown lembrou Ary Barroso, entoando o clássico Na Baixa do Sapateiro. “Vamos na paz, no amor e no respeito ao outro”, disse, para, na sequência, homenagear Gilberto Gil, ao passar em frente ao camarote Expresso 2222.

“Você sempre foi ‘pra frente’”, declarou, em referência ao slogan do camarote “Carnaval pra frente”.

O músico também anunciou a presença de Mariene de Castro e emendou sucessos antigos da Timbalada como "Leva na Levada do Timbau".

Acompanhando a pipoca do artista, o Relações Públicas Bernardo Meira, 32 anos, lamentou a possível despedida do cacique da folia baiana. "Espero que Brown mude de decisão e não deixe o Carnaval porque vai fazer muita falta. Mas se parar, já terá deixado vários clássicos para os futuros carnavais”, disse.

Na quinta, 08, antes da estreia no circuito baiano, Brown participou da abertura oficial do Carnaval de Natal, no Rio Grande do Norte. Na ocasião, se apresentou ao lado da cantora-mirim Alane Freitas, natural do RN e uma das integrantes do time do artista no The Voice Kids.

Neste sábado, 10, ele participa do desfile da Timbalada, na Barra. E amanhã, sai com o seu Camarote Andante, também no Circuito Dodô.

Veja a agenda de Brown na folia e na ressaca

Sábado, 10

Participação no desfile da Timbalada, no circuito Barra-Ondina, e show no Camarote Planeta Band, Ondina

Domingo, 11

Sai com o Camarote Andante na Barra

Segunda, 12

Show no Camarote Planeta Band, Ondina

Terça, 13

Participa do Arrastão da Meia-Noite no Circuito Dodô (Barra-Ondina)

Dia 18

Ressaca do Clube do Timbau, área verde do Othon

Anote para depois

No próximo dia 1º de março, Brown participa do show Pérolas Mistas, com Lazzo Matumbi, Ellen Oléria e Larissa Luz, na sala principal do Teatro Castro Alves. O espetáculo cênico-musical de contemplação à música de matriz africana chega à 4ª edição, aliando a batida percussiva dos instrumentos afros à sonoridade clássica da Orquestra de Câmara de Salvador.