Brown se despede do Carnaval em grande estilo: no meio do povo

Do chão, cantor puxou a pipoca na Barra depois de anunciar pausa do Carnaval de rua

Celulares a postos e selfies aguardando a estrela passar. “Brown! Brown!”, chamavam os fãs ansiosos para registrar a despedida de Carlinhos Brown do Carnaval 2018, feita em grande estilo pelo cantor: no meio do povo. Cada um queria eternizar aquele momento ao lado do ídolo, na pipoca, principalmente depois que o artista anunciou uma pausa por tempo indeterminado do Carnaval de rua.

Fãs deslumbrados, emocionados, às vezes de olhos fechados ou pulando cheios de energia. A emoção marcou presença durante a passagem de Carlinhos Brown pelo circuito Dodô (Barra-Ondina), nesta terça-feira (13), que recebeu o famoso Arrastão da Meia-Noite. Com início às 23h, o cortejo serviu de despedida para muita gente que não queria perder a oportunidade de acompanhar o ídolo mais uma vez.

Foi o caso do gari Lismar de Souza, 45 anos, que estava vestido com a fantasia do bloco Comanches do Pelô e deu a sorte de ter sido convidado pelo cacique para curtir a pipoca bem pertinho dele. “Estou vendo um Comanche ali? É isso? Pode entrar! Vamos juntar as belezas das fantasias aqui hoje!”, convidou Brown.

Dentro do cordão de segurança que separava o cantor da pipoca, Lismar não conseguiu conter a emoção de acompanhar o cortejo bem perto do ídolo. “Ele é muito inteligente, criativo, não tem igual...!”, disse chorando. Ao lembrar que Brown anunciou uma pausa da folia de rua, Lismar foi categórico: “Razão pra mim não tem mais no Carnaval”.

Outros que também deram sorte de receber o convite de Brown foram a cantora Rita Brás, 60, a artista plástica Darcy Rolim, 58, e o designer gráfico argentino Lúcio Di Ruggvero, 34, que chamaram a atenção com a fantasia “Lixúria”, feita com latinha, plástico e outros materiais encontrados no lixo. “Vivo da arte sustentável e sempre curti Brown. Essa fantasia é uma forma de homenagear ele, é um ídolo”, explicou Darcy, autora da fantasia feita no ano em que a música Latinha completa 20 anos.

O gari Lismar, a cantora Rita, a artista plástica Darcy e o designer gráfico Lúcio foram convidados para curtir a pipoca perto de Brown (Foto: Laura Fernandes/CORREIO) Latinha, plástico e outros materiais encontrados no lixo compõem a fantasia Fantasia "Lixúria" que vestiu a cantora Rita, a artista plástica Darcy e o designer gráfico Lúcio (Foto: Laura Fernandes/CORREIO) Sem poder acompanhar a pipoca de Brown por causa de um problema na coluna, a dona de casa carioca Eliana Souza, 62 anos, se deu o direito de pelo menos ver a saída do artista pela Barra (Foto: Laura Fernandes/CORREIO)

Regendo, literalmente, a pipoca e o trio do chão, Brown enalteceu o poder do Carnaval de reunir as pessoas. “Muito agradecido a vocês pelo carinho de sempre. O Carnaval junta pessoas e nos mostra como somos. A fantasia é apenas um modo de dizer que podemos ser o que a gente quiser. Que o Carnaval seja amor, seja essa paz. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe”, desejou o anfitrião.

Espremida – mas sorridente – no cordão que separava Brown do resto da pipoca, a bióloga mineira Luma Costa, 48, lutava para conseguir registrar aquele encontro em uma foto. Anestesiada com o momento, Luma foi pega de surpresa com a notícia de que aquele poderia ser o último Carnaval de Brown. “Meu Deus!”, disse perplexa. “Preciso registrar isso!”, completou, ajeitando o celular. “Ele tem carisma, é humano... É bonito isso, sabe?”, justificou.

Assim como Luma, ninguém parecia se importar com o aperto. Com a energia do público, e sem falar em pausa, Brown se despediu da folia com sucessos dos seus quase 40 anos de carreira, com direito a clássicos da Timbalada e dos Tribalistas. Quem foi, acompanhou de perto, e quem perdeu a despedida pode se apegar na declaração recente do cantor ao Fantástico: “Eu tô dizendo que vou sair, mas não estou dizendo que não vou voltar”.