Brumado comemora primeiro gol como profissional: 'Momento alegre'

Atacante de 19 anos marcou o gol que decretou o triunfo do Bahia sobre a Juazeirense

O gol que garantiu a virada do Bahia sobre a Juazeirense, na tarde deste domingo (4), no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, veio em clima de alívio e alegria. Cria das divisões de base do Bahia, o garoto Júnior Brumado teve a missão de substituir Kayke no intervalo da partida, quando o tricolor perdia por 1x0, e não decepcionou. A cabeçada que decretou a virada do Esquadrão, aos 45 minutos do primeiro tempo, foi o primeiro gol de Brumado como jogador profissional e o primeiro dos atacantes do Bahia no Baianão.

“Todo mundo sabe o quanto a gente trabalha. É um momento alegre para o a garotada do Bahia, o primeiro gol é muito importante na carreira de qualquer jogador. Agora é trabalhar forte e pedir força para papai do céu”, disse o atacante de 18 anos.

Quem também comemorou foi o lateral Léo. Foi dele a assistência para o gol que iniciou a reação do Bahia na partida. Ele conta que sempre vem trabalhando as jogadas de lateral na área. “No Londrina e no Fluminense eu já tinha conseguido essa jogada, hoje fui muito feliz. A gente conversa bastante, sabe que essa bola dá uma confusão na área. Hoje foi muito difícil jogar, o chão está raso e fundo, e tinha que ser pelo alto. Graças a Deus saiu o gol de lateral. Sempre depois do treino eu trabalho muito. O que sair, de pé ou mão, está valendo”, afirmou.