Brumado se diverte com comemoração do pai: 'é um brincalhão'

Irmã do centroavante tricolor filmou o pai comemorando o golaço contra a Juazeirense

Ele entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo e, oito minutos depois, marcou um golaço na Fonte Nova, fechando o placar na goleada por 3x0 do Bahia sobre a Juazeirense. O estádio comemorou a pintura de Júnior Brumado, mas dificilmente houve um torcedor mais empolgado que o pai do atacante, José Francisco.

Se você ficou feliz com o gol de Júnior Brumado imagina a reação do pai dele na hora do lance ????????. A irmã do atacante tava filmando o senhor José Francisco dos Santos e taí... ???? pic.twitter.com/NcmIgaOYgj — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 26 de março de 2018

"Meu pai é um brincalhão... (risos). Nos jogos que entrei, minha irmã veio falar comigo, ela que fez o vídeo. Ela veio falando que todo jogo que eu entrava meu pai endoidava. Que chutava a porta, queria pular dentro de casa, aí eu disse: 'Eu não acredito não'. Aí ela me disse que no próximo jogo ela ia filmar e me mandar. Engraçado que no primeiro vídeo que ela vai filmar é o vídeo que eu faço gol. Pra você ver, que beleza", contou o centroavante.

Aos 18 anos, Brumado marcou o seu terceiro gol como profissional e já sonha em ser titular da equipe, apesar da pouca idade. "Não importa se tem 16, 17 anos, todo mundo quer jogar. Você vê Vinícius Júnior, Rodrygo, Lincoln, está todo mundo tendo oportunidade. Acho que poderia sim sonhar, mas não quero adiantar nada. Eu espero sempre a decisão do professor Guto e o que ele decidir está ótimo pra mim", garantiu.