Bruna Marquezine curte carnaval em bloco do Rio ao lado de famosos

Atriz usou brinco em homenagem ao namorado Neymar

Bruna Marquezine resolveu homenagear o namorado Neymar na fantasia que usou durante o desfile do bloco da Favorirta, que desfilou na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. A homenagem era simples, mas esteve o tempo inteiro com a musa.

Foto: Ag News

Em sua conta no Instagram, a atriz de Deus Salve o Rei mostrou o brinco que usava. "Desse lado tem um B [inicial de seu nome] e desse, um N [de Neymar]", contou no Stories. Na França, onde marcou no jogo do PSG contra o Tolouse, ela contou que os dois devem se encontrar ainda no Carnaval.

A atriz posou ao lado da apresentadora Ticiane Pinheiro (Foto: Ag News/Divulgação)

Musa do bloco, ela se divertiu na presença de dois seguranças, mesmo que estivesse segura dentro da corda que separava os foliões dos VIPs. Durante a folia Bruna posou com outros convidados, como a apresentadora Ticiane Pinheiro, que foi fantasiada de paquita.

(Foto: Ag News/Divulgação)

Quem também esteve no bloco foi a atriz Larissa Manoela, que curtiu a festa ao lado de outros famosos e de mais de meio milhão de pessoas que acompanhavam o bloco fora das cordas.