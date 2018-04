Bruna Marquezine homenageia o pai em aniversário: 'Exemplo'

'Amo o homem íntegro, verdadeiro, amoroso, leal e justo que você é', escreveu a atriz para o pai, Telmo Maia

O domingo é de festa na família de Bruna Marquezine. A atriz está comemorando o aniversário de seu pai, Telmo Maia, Neste domingo (15). Para registrar a data especial, a intérprete de Catarina da novela Deus Salve o Rei, da TV Globo, publicou uma homenagem para ele com uma foto ganhando um carinho seu.

"Eu te amo. Amo te amar. Amo que fui abençoada com você como meu pai. Amo ter você como exemplo. Amo o homem íntegro, verdadeiro, amoroso, leal e justo que você é. Amo a tua paz e a tua simplicidade. E amo que você não goste que poste você no Instagram. E por isso amo essa foto que foi a única que deu para tirar", escreveu.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Muito ligada aos pais e a irmã, Luana, Bruna contou em participação no Tamanho Família que a música Tempo Perdido, da Legião Urbana, é como um tema da vida deles. "Meu pai adora essa música. É uma das cinco que ele sabe tocar e toda a reunião de família ele sempre toca essa. Toda vez que eu ouço essa música lembro da minha família e dele, porque sei que ele gosta", disse.

O final de semana da artista foi agitado. Na sexta-feira (13), Bruna acompanhou o namorado, o jogador Neymar, em mais uma edição do leilão amfAR, realizado na casa do empresário Dinho Diniz, em São Paulo. No leilão de gala, Marquezine ganhou um brinco do namorado arrematado por mais de R$ 102 mil e brilhou com macacão de tule bordado, uma peça inverno 2017 da alta-costura Atelier Versace.