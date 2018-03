Bruna Marquezine rebate fã que criticou seu luto por Marielle Franco

A atriz Bruna Marquezine utilizou sua conta no Instagram para fazer se posicionar em luto pela morte da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), assassinada na última quarta-feira, 14, e relembrar os sete anos da guerra na Síria. O que chamou atenção, porém, foi sua resposta dada a um seguidor que a chamou de "oportunista".

"Mais uma idiotizada da Globo. Ô povinho que gosta de se promover às custas dos outros. Oportunistas. Sim, oportunistas! Não quero crer que essa futura atriz tenha de fato compartilhado esses pensamentos imbecis dos autores dos textos", escreveu ele, em alusão a citações feitas pela atriz em suas postagens.

Momentos depois, Bruna respondeu:

"Quanta agressividade, Lucca. Pra que tentar me ofender? Só porque você não concorda com a minha maneira de pensar? Exponha sua opinião de maneira educada aqui, respeitando a minha. Ou então use sua página e sua voz pra isso. Não é preciso atacar ninguém. Não precisamos de mais ódio e violência", encerrou a atriz.