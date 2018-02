Bruna Marquezine se mudará para Paris após Deus Salve o Rei

Segundo colunista, depois de acabar a novela, a atriz viverá na Europa ao lado do namorado Neymar

A atriz Bruna Marquezine está de malas prontas para Paris. Segundo o jornalista Flávio Ricco, colunista do site UOL, a atriz, que vive a vilã Catarina na novela Deus Salve o Rei, planeja se mudar para a Europa logo após finalizar a trama no Brasil. A informação é que a atriz, namorada de Neymar, está sentindo a falta do parceiro e, para ficar mais próxima do jogador, realizará a mudança. Ainda de acordo com Flávio, fontes próximas à atriz apoiam essa mudança e acreditam que será mais um desafio para a jovem, que já declarou que sonha em morar no exterior para ter novas experiências.

(Foto: Reprodução)

No Carnaval, durante o desfile do Bloco da Favorita, no Rio de Janeiro, no último sábado, (10), a atriz usou ear cuffs, em que um lado do acessório continha a letra B e do outro, a letra N, para homenagear o namorado. Bruna também chamou atenção ao investir em um look bem ousado para folia com sutiã de pedrarias, hot pants e rabo de cavalo alto. Na ocasião, ela falou que estava muito feliz de estar como a musa do evento: "Tô fantasiada de Carnaval. Não precisa de tema para sair no Carnaval. Quero me divertir, dançar. É meu primeiro ano como musa, mas meu segundo curtindo o bloco aqui. Conheço a Carol Sampaio há muito tempo, sempre vou no Baile da Favorita".

(Foto: Ag News)