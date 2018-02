Bryan e Kanu, do Vitória, prestam queixa contra tricolor Edson

Rubro-negros citaram ainda zagueiro Rodrigo Becão e goleiro Anderson

Os desdobramentos da pancadaria no Ba-Vi do último domingo (18), no Barradão, não têm fim, chegando até mesmo à polícia. Nesta segunda-feira (19), os jogadores do rubro-negro Bryan e Kanu registraram ocorrência contra o volante Edson, do Bahia, por agressão.

Segundo apurado pelo CORREIO, o lateral esquerdo e o zagueiro manifestaram à direção rubro-negra o desejo de prestar queixa para que não fossem tratados apenas como agressores, mas também agredidos. Ambos foram amparados pelo departamento jurídico.

A queixa foi prestada na 10ª Delegacia (Pau da Lima). Também foram citados o zagueiro Rodrigo Becão e o goleiro Anderson. Assim como Edson, todos deixaram o banco de reservas do tricolor.

Procurado pela reportagem, o Vitória preferiu não se pronunciar sobre o assunto e disse por meio de sua assessoria que está preparando uma nota oficial.

Pelas imagens da transmissão da partida na TV é notável que Edson parte para cima do zagueiro Kanu, primeiramente, e depois agride o lateral-esquerdo Bryan. Este último, por sinal, não é flagrado agredindo jogadores do Bahia.

Logo após o clássico, o meia Vinícius, do Bahia, que foi agredido por jogadores do Vitória, prestou queixa contra Fernando Miguel, Kanu, Rhayner e Yago, todos por agressão, e Neilton, por ameaça.