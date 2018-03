Bryan fala em clima de revanche contra o ABC, domingo

Time potiguar foi o primeiro a derrotar o Leão na temporada; jogo pode valer classificação antecipada

O torcedor do Vitória estava feliz da vida, até que o ABC apareceu no meio do caminho. Em pleno sábado de Carnaval, o time potiguar recebeu o Leão em Natal, fez 3x1 e tirou a invencibilidade rubro-negra na temporada.

A chance de dar o troco está próxima. Domingo (11), às 19h, as equipes se enfrentam no Barradão, em jogo que pode valer a classificação para as quartas de final e a liderança do Grupo B na Copa do Nordeste.

Para garantir vaga com duas rodadas de antecedência, o Vitória precisa vencer o ABC e, antes, torcer por um empate entre Globo e Ferroviário. Com um ponto cada, os times se enfrentam sábado (10), às 18h15, em Ceará-Mirim (RN).

Já para arrancar a liderança, é necessário um esforço extra. Isso porque o ABC lidera a chave, com nove pontos, enquanto o Vitória vem logo em seguida, com seis. Se vencer, o rubro-negro iguala na pontuação e no número de triunfos. Para ultrapassar, precisa ganhar por pelo menos dois gols de diferença.

Revanche?

Para o lateral-esquerdo Bryan, o clima da partida será de revanche. Sem meias palavras, o jogador admite: “Acho que, por dentro, todo mundo está com esse gostinho de querer ganhar. Foi o primeiro time para quem tivemos uma derrota no ano. Assim que acabou o jogo, falamos lá dentro que íamos reverter, dar a volta por cima, fazer um bom jogo e sair vitorioso. Chegou a hora”, decreta.

“Vamos jogar diante da nossa torcida e temos que ganhar esse jogo. É importante em termos de classificação e na busca pelo primeiro lugar na nossa chave”, completa o lateral.

O otimismo é grande, mas Bryan também sabe que o ABC promete dar trabalho, assim como fez no jogo do dia 10 de fevereiro. O jogador admite que ainda não sabe qual será a postura adotada pelo adversário e ressalta alguns pontos importantes. “O ABC é um time jovem. Naquele jogo, como está sendo agora, estávamos em uma sequência de jogos, mas era início de temporada, então o time cansou muito. Eles têm um time leve, bom, bem treinado, sabemos disso tudo. Mas, na nossa casa, temos mostrado nossa força. No Barradão, quem impõe o jogo é o Vitória. Não sei a forma que eles vão jogar. Quem vai passar isso para a gente é o Mancini, mas vamos estar preparados”, promete.