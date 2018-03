"Bumbum caiu": Gretchen desabafa contra "machismo" de Veja

Cantora se revoltou contra matéria de capa da veja Rio e chamou a repórter que escreveu matéria sobre ela de "Judas"

A cantora Gretchen, rainha dos memes na internet, usou o Instagram para protestar contra a capa da nova edição da Veja Rio . O título O Bumbum Caiu, mas o Cachê Subiu desagradou a musa rebolativa do Conga, Conga, Conga . A artista também contestou informações da matéria.

Em longo texto de desabafo na rede social, Gretchen criticou a repórter Daniela Pessoa: “Em pleno Sábado de Aleluia, você é o verdadeiro Judas. Você é a maior representante de Judas que eu tive o desprazer de receber dentro da minha casa”, escreveu, em referência ao discípulo que, segundo a Bíblia, traiu Jesus Cristo.

“Eu até então julgava a revista ‘Veja’ como um veículo de nível e de respeito. O Multishow pagou todas as suas despesas para ir a Mônaco. Passagem, estadia, alimentação e transporte. Tudo a sua disposição. Mais ainda... Entrou na minha casa, conviveu no seio da minha família. Que desprezível em pleno 2018, num momento de empoderamento feminino, uma mulher fazer isso com outra em troca de dinheiro ou meros 5 minutos de fama. Você foi machista!!!”, postou Gretchen.

A cantora e sua família, incluindo o famoso filho transexual, Thammy, vão estrelar o reality show Os Gretchens , com estreia agendada para 23 de abril, no Multishow. Pelo relato, a capa de Veja Rio teria sido viabilizada financeiramente pelo canal a fim de promover o programa. Consternada, a diva do Melô do Piri Piri acusou a jornalista de invejá-la.

“Você não tem luz. Mas EU VOU CONTINUAR SUBIR NOS PALCOS, fazendo sucesso, levando minha alegria e força PRA TODOS QUE ME AMAM, coisa que você não tem. Talvez foi isso que te incomodou. A minha luz e a minha força foi demais pra você”, disse a cantora.

No final da mensagem, Gretchen acusou a revista de supostamente publicar dados errados: “Mentiram inclusive no valor dos custos do programa. Mas estou aqui!!! PORQUE EU TENHO LUZ”.

A capa da discórdia: Gretchen se sentiu desrespeitada por matéria de ‘Veja Rio’ (reprodução/Veja Rio)

Descoberta pela cantora americana Katy Perry, por causa da quantidade de memes que protagoniza nas redes sociais, Gretchen particiou do clipe Swish Swish, da cantora. No show que fez no Rio, dias atrás, Perry convidou Gretchen para participar.

Confira o clipe: