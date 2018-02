Bye Bye Verão reúne atrações de peso até domingo em Vera Cruz

Festa gratuita acontece em palco instalado na praça de Mar Grande

A segunda edição do Bye Bye Verão começa nesta sexta-feira (16) em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e leva para o palco instalado na praça de Mar Grande muitos nomes da música baiana que foram destaque no Carnaval 2018. Neste noite, se apresentam por lá o cantor Denny Denan e as bandas Jammil e Psirico, que venceu a disputa de música do Carnaval com Elas Gostam (Popa da Bunda). Aliás, será o primeiro show da banda após a conquista do prêmio Bahia Folia, anunciado ontem pela TV Bahia.



No sábado será a vez das bandas Adão Negro e Filhos de Jorge, além do cantor e compositor Jau se apresentarem. Já no domingo, o pagodeiro Rodriguinho e o sertanejo Danniel Vieira encerram o festival.



O evento é totalmente gratuito e promovido pela prefeitura de Vera Cruz, com apoio da Bahiatursa. A festa começa a partir das 20h e abre espaço também para bandas locais. No intervalo das apresentações, quem estiver no local poderá dançar em uma tenta eletrônica instalada no espaço.



Para o prefeito Marcus Vinicius, o Bye Bye Verão deste ano consolida a proposta iniciada em 2017. “Retomamos o calendário turístico do estado e essa mudança pode ser vista no aumento no número de visitantes na cidade, no aquecimento do comércio local e na recuperação do trade turístico”, comenta.



Para garantir a segurança de quem for ao festival, serão instalados portais com detectores de metal em todos os acessos à área da festa. O mesmo processo é utilizado em grandes eventos, como o Carnaval e o Réveillon de Salvador, e foi feito no evento do ano passado. Para que os visitantes e moradores cheguem mais facilmente ao festival, o transporte público será reforçado, com ampliação do horário de funcionamento. Serão instalados ainda postos de saúde e um posto policial para atender eventuais ocorrências.