Cabana da Cely Rio Vermelho ganhará outro nome e novo endereço

Por Giuliana Mancini

No mês que vem, a Cabana da Cely Rio Vermelho vai mudar de nome e de endereço. Calma, irá ficar pertinho de onde hoje está, na Rua Fonte do Boi. Mas passará do número 32 para o 131. E virá batizada de Dendê Gastonomia Baiana.

Gabriel Dantas, Sara Daltro e Léo Daltro: sócios

(Foto: Roberto Abreu/Divulgação)

O arquiteto e designer de interiores Ed Vasco foi o escolhido pelos sócios, Gabriel Dantas, Sara Daltro e Léo Daltro, para assinar o projeto do espaço, que terá inspiração na cultura afro-baiana.

O lugar, aliás, contará com espaço para transmissão de esportes e cantinho para crianças. Na área gastronômica, seguirá o buffet livre de comida baiana às sextas, além da novidade de buffet de petiscos, servido durante o happy hour.