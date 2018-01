Cabelos lindos e saudáveis no verão

Dicas para manter os fios hidratados e super na moda.

Apesar de demandar cuidados específicos em todas as épocas do ano, a exposição ao sol, mar e piscina tende a exigir atenção especial para os cabelos. Todo mundo sabe que a incidência de raios ultravioletas, cloro, sal e ventos causam intensas agressões aos fios, além das perdas de água e proteínas, deixando-os desbotados, ressecados e cheios de pontas duplas.

Eleitas como centro de poder para muitas mulheres, as madeixas podem ser naturais, completamente coloridas, com mechas, cortes modernos e químicas variadas, o importante é se sentir bem e confiante na autoestima.

Para conversarmos sobre tendências de verão e cuidados necessários, convidamos Jorge Martins, 48, hair stylist e proprietário do salão Martins Coiffeur, para um papo sobre cortes, cores, mechas e precauções especiais para deixar o cabelo sempre lindo, moderno e hidratado.



Quais cortes já são sucesso no verão 2018?

Os curtos estão em alta nesta temporada, sejam eles em camadas ou retos. O Blunt Cut é um corte reto na altura do ombro, o Short Bob é mais curto que o Long Bob, possui o comprimento bem curto na nuca e quando associado com um franja lateral longa, dá um ar de modernidade e atitude. O Long Bob foi o corte mais pedido do ano de 2017 e, sem dúvidas, continua fortíssimo em 2018, com fios mais curtos na região da nuca e frente mais alongada. O mais divertido é que esse corte combina com vários tipos de cabelos, desde os fios lisos, até os bem cacheados, o que vale agora é apostar na assimetria com camadas e pontas desfiadas. Ahhh, não podemos esquecer que as franjas estão retornando de maneira triunfal em 2018, sejam elas mais curtas, mais longas, desfiadas ou retas.

Cores e mechas continuam em alta? Quais as apostas?

As cores estão sempre em alta. Elas são responsáveis pelas mudanças que mais causam impacto na mulher. Sabendo disso, quando elas chegam no salão e dizem que querem inovar, enxergar uma nova mulher, significa que novas cores estão por vir.

Quando falamos de mechas, elas são as queridinhas de muitas clientes, que ousam nas opções e na grande variedade, a exemplo: mechas mais marcadas, que são as tradicionais; mechas 3D, combinam três tons diferentes, sendo a raiz com fundo mais escuro e alcançando as pontas em tons bem mais claros dando um efeito de profundidade; Ombré Hair que, sem dúvidas, é o maior pedido entre as clientes, geralmente é feito a partir da altura da orelha até atingir as pontas podendo também variar os tons. Falando em tons, o platinado (acinzentado) que é aquele tom ultra claro vem dando lugar à tons na altura do bege, champanhe, dourado e mel. Outra tendência fortíssima são as morenas com alguns fios mais claros, as chamadas morenas iluminadas, que possuem uma tonalidade intermediária, saindo daquele cabelo preto monocromático e apostando em tons mais quentes como o dourado, chocolate, amêndoa, mel e o cobre.

Cabelos tingidos exigem cuidados especiais. Quais as recomendações?

Para manter um cabelo saudável após qualquer processo químico, o segredo é sempre usar uma linha de tratamento específica para os processos que foram realizados. No caso de mechas e coloração, existem no mercado diversos produtos, que vão desde manutenção de cor, depósito de pigmento, até proteção de cor. Outra dica importante é a frequência de lavagem do cabelo, que não deve acontecer com intervalos curtos, geralmente 1 a 2 vezes por semana, dependendo da necessidade individual, e evitar sempre água quente. Além disso, nunca esquecer os tratamentos de hidratação, nutrição e reconstrução.

Em época de muita praia e piscina, quais os cuidado necessários para manter os fios hidratados?

Importante destacar que esses cuidados são válidos para todos, e não apenas para quem faz processos químicos - apesar da necessidade ser maior. Vivemos em um país de clima tropical e em algumas regiões "há Sol" quase que o ano inteiro, então as pessoas costumam muito ir à praia, piscina e se expor ao sol com frequência, e somente no verão é que surgem as preocupações com essas agressões, ou seja, esses cuidados devem percorrer o ano inteiro e serem intensificados no verão. Um alerta que sempre dou às minhas clientes é que antes do banho de mar/piscina elas utilizem um Leave-in hidratante com protetor solar e, após esse banho, elas tomem um banho de chuveiro de água doce para remover o excesso do sal ou cloro presente nessas águas. Além disso, é importante que após chegar em casa, os cabelos sejam lavados com shampoo e condicionador específicos para cuidados com a agressão solar, além do creme de hidratação pós-sol, é claro!

