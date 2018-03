Cabula está entre os seis bairros mais desejados para morar em Salvador

Melhoria da infraestrutura urbana, oferta de serviço e comércio, fácil acesso às principais vias da cidade e lançamento de empreendimentos imobiliários estão entre os motivos do interesse

“O Cabula é um dos seis bairros mais cobiçados para morar em Salvador, na atualidade. Foi o que apontou a última pesquisa “Imóveis mais desejados para compra”, do Portal Zap. A melhoria da infraestrutura urbana, a oferta de serviço e comércio, o fácil acesso às principais vias da cidade e o lançamento de novos empreendimentos imobiliários estão entre os motivos do interesse, segundo corretores. Com isso, o metro quadrado na região vem sendo valorizado a cada ano.

“Quem reside no Cabula gosta do lugar e não quer sair São muitos, inclusive, aqueles que querem morar no bairro por conta dos serviços e qualidade de vida. Trata-se de uma região central e com fácil acesso a diversas áreas da cidade”, destacou o corretor Gilberto Barreto. Segundo ele, muitos moradores, quando aumentam sua renda, optam por empreendimentos com mais infraestrutura no próprio bairro.

O também corretor José Carlos Góes destaca o progresso da estrutura do bairro nos últimos anos. “As obras viárias, a chegada do metrô e do shopping Bela Vista modernizaram o Cabula. Além disso, a implantação de novos empreendimentos imobiliários colabora para o crescimento da demanda pelo bairro”, explica.

Na última década, a região vem recebendo diversos empreendimentos imobiliários. Muitos deles são verdadeiros condomínios-clube, com vários serviços de lazer e diversão, entre outras comodidades. A transformação e modernização do Cabula passa pela implantação destas novas unidades residenciais, mais verticais e com ampla infraestrutura.

A JVF Empreendimentos é uma das incorporadoras que têm apostado no Cabula. A empresa está construindo dois condomínios na região, que estão prestes a ser entregues, e acaba de realizar mais um lançamento imobiliário no bairro. “Esta procura vem crescendo, sobretudo, em função da melhoria de vida dos moradores da região, já que 90% dos clientes são da própria área ou de bairros próximos”, afirmou a diretora da JVF, Juliana Oliveira.

Com o crescimento da demanda, novos empreendimentos, como o Vivace, estão sendo implantados no bairro (Foto: Divulgação)

Um dos empreendimentos da JVF, o Allegri, na Rua Silveira Martins, será entregue em outubro deste ano. Conta com uma infraestrutura completa, que inclui playground, praça, parque infantil, salão de jogos, academia, salão festas, espaço pilates, espaço gourmet, piscinas, quadra, entre outros itens. São dois prédios, com 28 andares e 198 apartamentos, implantados em uma área de mais de 5,5 mil metros quadrados, com muito verde. Já o Vivace, no Cabula VI, será entregue em março do próximo ano, e oferece infraestrutura de lazer bem parecida.

A procura pelo bairro pode ser medida pelo número de unidades habitacionais comercializadas nos empreendimentos. No primeiro, 80% dos apartamentos, de dois e três quartos, já estão vendidos. No segundo, restam apenas 40%, segundo Juliana.

O mais novo lançamento no bairro é o Adorato Cabula, com duas torres e 20 pavimentos cada. São 448 unidades imobiliárias, com plantas de dois e três quartos, com opções de 49,45 m2, 52,60 m2, 55,11 m2 e 60,43 m2, incluindo suíte, varanda e estrutura completa de lazer. Localizado na Rua Silveira Martins, o empreendimento já iniciou as vendas e a previsão é que seja entregue aos novos proprietários em agosto de 2021.

