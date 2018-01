Cachorro roubado na feira de São Joaquim é resgatado em Pirajá; veja vídeo 

Juca foi resgatado e já está em casa

Juca foi resgatado por equipe dos Bombeiros em Pirajá

Foto: Reprodução

Acabou o sofrimento. Roubado na tarde deste domingo (31) na Feira de São Joaquim, na Cidade Baixa, em Salvador, o cachorro da raça galgo italiano, Juca, foi encontrado na noite de terça-feira (02) na estação Pirajá.

Juca foi resgatado por equipe do K9, grupo de voluntários do Corpo de Bombeiros. "Juca voltou, comeu ração, tomou banho, escovou os dentes e está todo enrolado no lençol", disse Raphael Gazotti em suas redes sociais.

O homem que ligou informando que achou o cão afirmou que ele teria sido encontrado em um saco de lixo na estação Pirajá.



Veja vídeo do reencontro de Juca

O tutor de juca, o servidor público, Felipe Anjos, 30, estava acompanhado de mais cinco pessoas no momento em que o cachorro foi levado. Ninguém percebeu a movimentação do autor do crime. Uma campanha para achar Juca foi iniciada nas redes sociais e mobilizou canis e pet shops, que estão repostaram a publicação. Cartazes foram impressos e espalhados pelas redondezas da feira.

Amigos de Felipe criaram um grupo no Whatsapp para realizar as buscas. Juca é cinza, tem 5kg e uma mancha branca no peito em formato de coração.

Felipe conta que foi à Feira de São Joaquim comprar comida para a ceia de Réveillon e, como era usual, levou Juca, que vai a todos os lugares com ele – e sem coleira.

“Juca nunca usou coleira. Ele sempre me obedeceu e sempre voltava, se saía de perto da gente. Com pessoas desconhecidas, ele sempre foi esperto. Saía quando alguém tentava pegá-lo. Acho que dessa vez foi diferente porque no momento do roubo nós estávamos em semicírculo. Ele deve ter achado que era um de nós, mas infelizmente foi um homem que o roubou”, conta Felipe, dono de Juca.

Vídeo mostra momento em que Juca foi roubado: