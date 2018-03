Cactus será feito no Brasil

Por Antônio Meira Jr.

Citroën irá produzir SUV no Brasil no segundo semestre (Foto: Divulgação)

A Citroën está animada com o crescimento de 14% na América Latina no último ano e anunciou que vai produzir o C4 Cactus em Porto Real, no interior do Rio de Janeiro. De acordo com a Citroën, o veículo teve todo o seu desenvolvimento pilotado pelas equipes de engenharia e estilo do Groupe PSA na América Latina para atender exclusivamente às demandas dos clientes do Brasil e demais países da região, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia. Ou seja, a versão regional da novidade deve seguir as mesmas formas do modelo da foto, destinado ao mercado europeu, mas terá um estilo mais aventureiro. O início da fabricação desse utilitário esportivo está programado para o segundo semestre. Já o sedã médio C4 Lounge, que é fabricado na Argentina, vai ganhar uma atualização ainda este mês.

OS PREMIUM PREFERIDOS

Com poucos dias úteis e especialmente impactado pelo Carnaval, as vendas de fevereiro no mercado premium foram fracas na Bahia. O melhor resultado foi da BMW, que teve 30 unidades emplacadas no estado no último mês. Na segunda posição ficou a Land Rover, com 13 veículos, e em terceiro a Audi, com 12 exemplares. A Lexus acumulou sete emplacamentos e ficou na frente da Mercedes-Benz e da Volvo, que somaram apenas cinco unidades cada. A Jaguar teve só dois veículos emplacados. Entre os modelos, o BMW X1 e o Land Rover Discovery Sport foram os preferidos e tiveram oito unidades emplacadas cada um. O Audi Q3 teve sete exemplares emplacados e o Lexus NX300, seis.

Foto: Marina Silva/CORREIO

RENOVADO, X3 CHEGA AO PAÍS

A linha X representa mais da metade das vendas da BMW no Brasil, por isso, a marca aposta alto em seus cinco modelos. Este ano, a marca terá duas novidades para esta linha: o X2, que chega no segundo semestre, e o novo X3, que chegou esta semana às concessionárias. Essa terceira geração será oferecida no mercado nacional em apenas duas versões: xDrive30i X Line por R$ 309.950 e M40i por R$ 397.950. A xDrive30i X Line vem equipada com um motor 2 litros capaz de gerar 252 cv de potência. Já a M40i traz sob o capô o novo propulsor M Performance, de seis cilindros em linha, de 3 litros, com 360 cv de potência. Um dos principais destaques do modelo são as inovadoras tecnologias embarcadas de condução semiautônoma, presente na versão M40i.

Foto: Divulgação

CRÉDITO EM ALTA

Com a economia se restabelecendo aos poucos, o mercado vem aumentando os índices de liberação de crédito. Em janeiro, por exemplo, foram liberados R$ 9,7 bilhões em operações de crédito direto ao consumidor, o que representa uma alta de 33,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, R$ 8,5 bilhões foram destinados às pessoas físicas, o que corresponde a uma alta de 28,2% em relação a janeiro de 2017. Para as pessoas jurídicas foi liberado R$ 1,2 bilhão, volume 95% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Na carteira de leasing foram liberados R$ 129 milhões, alta de 24% em 12 meses. Para as pessoas físicas foram destinados R$ 29 milhões, volume 16% superior em 12 meses. Para pessoas jurídicas foram liberados R$ 100 milhões, alta de 26,6% em 12 meses.

VENDAS DIRETAS

As vendas diretas, aquelas destinadas a locadoras, empresas, produtores rurais e pessoas com necessidades especiais, representaram 37,66% dos 151.691 veículos novos emplacados em fevereiro. Nessa modalidade, a Fiat, líder em dezembro e janeiro, teve 17,26% de participação no último mês e foi superada pela Chevrolet (19,49%) por mais de dois pontos percentuais. Volkswagen (16,90%), Ford (10,23%) e Renault (8,96%) vieram na sequência. Entre os veículos, o Chevrolet Onix foi o líder com 5.102 unidades. Ou seja, 39,87% das vendas desse modelo (12.797) foram de venda direta. O Ford Ka teve 2.713 unidades comercializadas dessa forma, o que representa 41,29% do total de emplacamentos do veículo em fevereiro. Terceiro na lista, o VW Gol teve 56,27% dos seus 4.491 exemplares vendidos dessa forma.

PRIMEIRO NA BAHIA

A Ford confirmou que o primeiro lote comercial do Mustang desembarcou esta semana. A chegada do esportivo, produzido nos EUA, foi no porto privativo da empresa, no Canal de Cotegipe, aqui na Bahia. Os carros começam a ser entregues no final do mês.