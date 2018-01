Cadastramento de ambulantes para Fuzuê e Furdunço é nesta terça

O valor para trabalhar nas festas varia entre R$ 25,06 e R$ 451,13

O credenciamento de ambulantes que desejam trabalhar durante o Fuzuê e o Furdunço já está disponível nesta terça-feira (16). São 500 vagas disponíveis no site Sistema de Credenciamento de Ambulantes www.sca.salvador.ba.gov.br entre 10h e 23h59, ou enquanto durarem as vagas. As festas de pré-Carnaval acontecem nos dias 3 (Fuzuê) e 4 (Furdunço) de fevereiro, no circuito Orlando Tapajós, na orla entre a Barra e a Ondina.

Para baianas de acarajé, o cadastro será realizado presencialmente no setor de no setor de Licenciamento da Semop, localizado na Rua Dom Avelar Brandão Vilela, Pirajá (ao lado da Coelba). Para efetivar o cadastro, no entanto, todos os inscritos devem comparecer ao setor com documentos pessoais e o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pago.

Para trabalhar durante as festas, o valor pode variar entre R$ 25,06 para tabuleiros e R$ 451,13 para food trucks acima de 10 metros de comprimento.

Não será permitida a comercialização de produtos em carros de mão, fogareiros, churrasqueiras, nem bebidas pré-preparadas artesanalmente. Também é proibido o uso de embalagens reaproveitadas, de louças, alumínio ou de vidro, devendo ser descartáveis. Todo material irregular será apreendido pelas equipes de fiscalização.