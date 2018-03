Cães farejadores encontram celular e arma branca em presídio de Salvador

Operação quer coibir novos crimes dentro da unidade prisional

Um aparelho celular e uma arma branca artesanal, conhecida como chuncho, foram apreendidos durante uma operação no Conjunto Penal Masculino de Salvador, instalado no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Denominada Casa Limpa, a operação contou com os cães farejadores da Coordenação de Operações Especiais da Polícia Civil (COE/PC)

O objetivo da ação é coibir crimes dentro da unidade prisional, que abriga aproximadamente 600 internos.

A Polícia Militar (PM), por meio da Companhia de Intervenção e Repressão Prisional (CIRP), realizou a remoção dos internos de suas celas, para o Canil da COE/PC entrar em ação.

O celular e o chuncho foram apreendidos. A ação foi realizada por monitores de ressocialização e do Núcleo de Inteligência Prisional (NIP) da unidade.