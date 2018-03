Cães fazem bem: brincar com eles reduz estresse por até 10 horas

Estudo comprovou que interagir com o animal deixa a pessoa mais relaxada e feliz

Quando você chega em casa, se sente melhor ao brincar com seu cachorro, mesmo após um dia exaustivo? Pois saiba: você está certíssimo. Um estudo, feito pela University of British Columbia (UBC), do Canadá, comprovou que interagir com o animal pode reduzir o estresse físico e mental. E os efeitos duram por até 10 horas no organismo.

Interagir com o cachorro pode reduzir estresse por até 10 horas

(Foto: Divulgação)

Com resultado divulgado no no site da instituição, a pesquisa analisou 246 estudantes universitários. Eles ficavam livres para brincar e fazer carinho em até 12 cães, sendo que, antes e depois das sessões, tinham que preencher alguns questionários. Após 10 horas da interação com os bichos, voltavam a responder as perguntas.

Os estudantes ficavam livres para acariciar e brincar com os animais

(Foto: Betto Jr./Arquivo CORREIO)

O estudo descobriu que os participantes estavam com mais energia, mais felizes e com o estresse menor do que outros alunos que não passaram pela experiência com os cachorros.

"Descobrimos que, mesmo após 10 horas, os estudantes ainda apresentavam emoções menos negativas e se sentiam mais apoiados e menos estressados", disse Stanley Coren, coautor do estudo e professor de psicologia na UBC.

A pesquisa concluiu que os alunos ficavam mais felizes do que o grupo que não passou pela sessão

(Foto: Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO)

No fim, os pesquisadores também concluíram que as universidades deveriam ser encorajadas a oferecer terapia com cachorros em épocas de maior estresse para os alunos.

"Nossas descobertas sugerem que as sessões com os cães têm um efeito positivo mensurável no bem-estar dos alunos", declarou a autora principal da pesquisa, Emma Ward-Griffin.