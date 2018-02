Caetano Veloso faz participação surpresa em show no Pelourinho

Show de Alexandre Moraes, Moreno Veloso e Davi Moraes homenageou Moraes Moreira

Caetano Veloso, um dos destaques do movimento Tropicalista, fez participação especial surpresa no show que homenageou Moraes Moreia, no Largo do Pelourinho, na noite desta segunda-feira (12). O cantor se juntou a de Alexandre Moraes, Moreno Veloso e Davi Moraes em tributo ao ex-integrante dos Novos Baianos. Em 2017, Moraes Moreira foi definido por Caetano Veloso como o verdadeiro pai da axé music.

Num show inesquecível na penúltima noite do carnaval, os artistas trouxeram um repertório com clássicos dos antigos carnavais como Zanzibar, Chão da Praça, Lá vem o Brasil Descendo a Ladeira, Deusa do Amor, Toda Menina Baiana, Depois que o Ilê Passar, Pop Zen e Na Massa, além de um pot-pourri com sambas de roda do recôncavo.

“Nada melhor do que trazer o filho de Moraes para tocar num show em homenagem ao pai. Foi bem legal a ideia de nos juntar porque na verdade nunca fizemos show juntos. É a primeira vez e estou muito feliz. Trouxemos músicas nossas e algumas coisas do universo de Armandinho e Gerônimo, que também não podia ficar de fora”, confessa Alexandre Leão, sobre a idéia de convidar Davi Moraes, filho de Moraes Moreira, para participar do projeto idealizado por ele e Moreno Veloso.

O tributo que foi intitulado 70 Carnavais, uma homenagem aos 70 anos de Moraes Moreira, é uma declaração de amor ao carnaval, que já foi intitulada de ‘Moraes Carnaval Moreira’, por Moraes ser considerado o criador do moderno carnaval baiano, fazendo a composição entre o elétrico e o acústico. O show contou com a participação especial de Caetano Veloso, numa aparição surpresa, onde dividiu o palco com os anfitriões, cantando A Filha da Chiquita Bacana e Chame Gente.

