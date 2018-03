Caio Prado lança Incendeia, segundo disco da carreira; ouça

Artista carioca elogiado por Elza Soares canta poesia de resistência dos tempos atuais

O cantor e compositor carioca Caio Prado lançou nesta sexta-feira (2) o segundo disco solo da sua carreira, Incendeia. O álbum, que conta com participação de Maria Gadú em uma das faixas, vem três anos depois de Variável Eloquente (2014), que projetou Caio Prado no cenário nacional. Nele, Caio volta a desenvolver a composição - ele teve até pedido de música inédita para o próximo disco de Elza Soares, depois de ela incluir Não Recomendado no seu repertório, a mesma música cantada por Johnny Hooker, Liniker e Almério no Rock in Rio, em setembro de 2017.



"A transformação passa por incêndios, queimando e virando cinzas que renascem em brisas - resistências! Da concepção sonora até a identidade visual, assinada por Rafo Coelho, Incendeia é poesia de resistência que busca comunicar as urgências dos tempos atuais, tocando em questões de gênero, raça, liberdade de expressão, tolerância religiosa e resistência política. Aqui nada se cria sem incendiar", diz Prado.

(Foto: Rafa Coelho/ Divulgação)



O fogo vem como elemento xamânico, de potência. Caio diz que está vivendo esse momento, se equilibrando entre dois trabalhos. O trio queer Não Recomendados, na ativa há pouco mais de dois anos, com os amigos Diego Moraes e Daniel Chaudon, e a carreira solo.



"Preciso aceitar que muita gente se sente representada por mim. Isso me traz uma tranquilidade de estar no lugar certo e também a urgência de fazer um trabalho foda. As pessoas estão esperando alguma coisa que saia da bolha, que extrapole", solta, aos 26 anos. Dois singles de Incendeia foram lançados no final de 2017, preparando os ouvidos para o disco completo, que chega às plataformas digitais em 2 de março: É Proibido Estacionar na Merda e Mera.







O novo álbum subverte a persona cantautora de Variável Eloquente. Abre com distorções na voz, editadas por Wagner Barbosa, com semi desafinações propositalmente até encontrar o beat que atravessa a bolacha, sofre uma quebra com Mera, grita com Personagem Entojado, avança até Nossa Sorte, a mais MPB, com participação especial da cantora e compositora Maria Gadú, amiga há muitos anos, e termina na regravação de Zera a Reza (Caetano Veloso), finalizando o disco com carnaval e ijexá.

"Caetano é a minha maior referência musical. Pela maneira como compõe, ora essencial, pensando no ser humano, ora falando direto com as massas. Queria fazer uma música que fosse um pouco como 'Tieta', aquela que todo mundo canta e acompanha com o corpo! E o que é essa letra? As pessoas podem dançar com um texto que inspire reflexões", provoca.