Caixa abre seleção de estágio com vagas para a Bahia

por Lucy Barreto

A Caixa Econômica Federal está com processo seletivo aberto para oportunidades de estágio. O foco são estudantes de níveis médio, técnico e superior. Apesar do banco não informar o número de vagas disponíveis, a Bahia está entre os estados com oferta de novos postos de trabalho. As inscrições e as provas acontecem online até as 23h59 do dia 14 de março, somente pelo site www.ciee.org.br/portal/estudantes/pe/pseletivo/index_caixa_processos_mar18.asp. O valor da bolsa-auxílio varia, de acordo com o edital, mas pode chegar a R$ 1 mil, ainda sem contar com o auxílio-transporte de R$ 130.

Trabalho temporário

Com médias salariais que podem chegar a R$ 3 mil para o cargo de representante comercial, por exemplo, a Luandre está com 16 vagas temporárias para a Bahia. Há também oportunidades de estágio e consultor de negócios. Para concorrer acesse www.luandre.com.br.





Colaborou Priscila Natividade