Caixa reduz juros e aumenta valor de financiamento para casa própria

Mudança ocorre após 17 meses sem redução; banco informou que possui R$ 82,1 bilhões destinados à área

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta segunda-feira (16), uma redução nas taxas de juros para quem deseja financiar a casa própria utilizando recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo).

As taxas mínimas passaram de 10,25% ao ano para 9% anual para imóveis dentro do SFH (Sistema Financeiro de Habilitação), e de 11,25% ao ano para 10% ao ano para imóveis do SFI (Sistema de Financiamento Imobiliário). Em 17 meses, este é o primeiro corte de juros no crédito imobiliário oferecido pela instituição. O último foi em novembro de 2016.

Além da redução de juros, a Caixa também diz ter melhorado as condições no financiamento de imóveis para pessoa física. O limite de cota de financiamento de imóveis usados sobe de 50% para 70%.

O banco também retomou o financiamento de operações de interveniente quitante (imóveis com produção financiada por outros bancos) com cota de até 70%. A Caixa informou, ainda, que possui R$ 82,1 bilhões para o crédito habitacional para 2018.